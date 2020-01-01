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ريـال مدريد يتحرك للتعاقد مع ساديو ماني

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحرك نادي ريـال مدريد للتعاقد مع نجم الإنجليزي ساديو ماني، إذ أكدت صحيفة Le10Sport الفرنسية تواصل الميرنجي مع ممثلي اللاعب.

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وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الفريق تواصلوا مع وكلاء «ماني» من أجل مناقشة إمكانية انتقال اللاعب إلى سانتياجو برنابيو.

وأكدت الصحيفة أن موقف «ماني» من الفكرة يبقى غامضًا، خاصة في ظل تألق ليفربول واقترابه من التتويج بالدوري الإنجليزي، وكذلك هيمنته الأوروبية بعد فوزه بدوري الأبطال.

وأشارت إلى أن ليفربول لا يحتاج لبيع النجم السنغالي من الناحية المادية ما يضع شكوكًا حول موافقته كذلك على الصفقة.

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