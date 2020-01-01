"إنفوجراف".. ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة مصر المقاصة ضد الأهلي

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي



يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً محلياً جديداً عندما يواجه نظيره المقاصة مساء اليوم الأربعاء وبالتحديد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب السلام، ،والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الممتاز.

ترتيب الاهلي والمقاصة



يدخل الأهلي مواجهة المقاصة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين، مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ14، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس ، حيث يعاني الفريق الفيومي بشدة وأصبح مُهدداً بشكل مبكر من دوامة الهبوط.



مصر المقاصة ضد الأهلي

مصر المقاصة ضد الأهلي



في المقابل، يدخل مصر المقاصة مواجهة الأهلي وعينه على الثلاث نقاط لكى تعينه في الهروب من شبح الهبوط، خاصة وأن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب هذا الموسم تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، في الوقت الذي تنتظر إدارة النادي نتيجة المباراة لاتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني سواء بإقالته عن تدريب الفريق ومنح المسئولية لجهاز فني اخر، أو تجديد الثقة فيه أملاً في تحسن النتائج خلال الفترة المقبلة.

وتشهد منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري إقامة مباراتين اليوم (الأربعاء) أيضاً، إذ يلتقي الاتحاد السكندرى مع المقاولون العرب والاسماعيلى مع انبى.

يحل المقاولون العرب ضيفا على الاتحاد السكندري، فى تمام الثانية والنصف ظهراً على ستاد الاسكندرية فى مواجهة مثيرة بين الفريقين اللذان يفصل بينهما نقطتين فى جدول المسابقة.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب



ويخوض زعيم الثغر مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى برباعية دون رد فى الجولة الماضية، فضلا عن الخسارة من الاسماعيلى بهدف دون رد فى ذهاب دور الثمانية بالبطولة العربية فيما حقق ذئاب الجبل فوزاً بهدفين دون رد على الدراويش فى أخر ظهور بالمسابقة

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين.

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موعد مباراة الإسماعيلي ضد إنبي



كما يستضيف الإسماعيلى نظيره إنبى فى تمام الخامسة عصراً على ستاد الاسماعيلية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش سعياً لتصحيح المسار فى الدوري بعد تلقى هزيمتين على التوالى أمام الاهلى ثم المقاولون العرب مستلحاً بإنتصاره على زعيم الثغر بالبطولة العربية فيما تعادل انبى سلبياً مع حرس الحدود فى أخر ظهور له بالمسابقة المحلية .

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدروي برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر 5 مواجهات بينما يحتل انبى المركز الثامن برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 2 وخسر 4 مواجهات.

الزمالك ضد أسوان



تستكمل مباراة الجولة الحادية عشر بالدوري المصري مبارياتها غدا (الخميس)، حينما يلتقي الزمالك مع أسوان، ويحل سموحة السكندري ضيفا على المصري البورسعيدي ، ويلتقي حرس الحدود مع بيراميدز.

يحتل الزمالك المركز السابع برصيد 15 نقطة من 9 مباريات وله مباراتين مؤجلتين.





ترتيب الدوري المصري



وينشر "الخليج 365" إنفوجراف بترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الحادية عشر للمسابقة اليوم الأربعاء: