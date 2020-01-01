شكرا لقرائتكم مختار مختار يمدد راحة لاعبى الإنتاج الحربى خوفا من الإجهاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، راحة اللاعبين الاساسين خوفاً من الاجهاد حيث حصل اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة الجونة على راحة أمس من المران، وتلقوا خبر منحهم راحة اليوم أيضاً على أن ينتظم المستبعدون والبدلاء فى التدريبات اليوم الاربعاء استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى، ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 7 يناير على استاد الجيش بالسويس بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام، وكان الفريق قد تعادل مع الجونة سلبياً خارج ملعبه ليواصل نتائجه الجيدة فى المباريات الأخيرة .

ويقع الإنتاج الحربى فى المركز السادس بجدول المسابقة برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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وأكد مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، عدم رضاه عن التعادل السلبى مع الجونة فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين على استاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وقال مختار خلال تصريحاته عقب المباراة، أن فريقه قدم أداءً جيدًا وأتيحت له عدة فرص حقيقية أمام مرمى الجونة، إلا إنه لم يتم ترجمتها لهدف، قائلاً: "كنا الأفضل من حيث الأداء والفرص، لكن تحدث مع اللاعبين بين شوطى المباراة وأخبرتهم أن الأداء ليس كل شيء والأهم إحراز هدف لحصد الثلاث نقاط".

وتابع مختار قائلا أن هناك أيضًا بعض الأخطاء التحكيمية التى أثرت على نتيجة المباراة، لافتًا إلى أن ضغط المباريات سيقل نسبيًا فى الفترة المقبلة الأمر الذى سيسمح بعملية استشفاء اللاعبين.