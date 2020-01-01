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جدة - عمرو شويل الاهلي ضد مصر المقاصة



يعود فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى مبارياته المحلية، حينما يلتقي مع المقاصة اليوم (الأربعاء) في الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى خلالها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء إلى مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، مما جعله يتربع على العرش بلا منازع.

موعد مباراة الأهلي والمقاصة



وتقام مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب السلام، ،والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الممتاز.



الاهلي والمقاصة

عيد رأس السنة .. مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي



موعد مباراة الأهلي ضد المقاصة في ليلة عيد رأس السنة.. مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي تتوافق مع أول أيام العام الجديد 2020، بعد أن احتفل العالم أمس (الثلاثاء) بمناسبة عيد رأس السنة.

ويخوض الأهلي مباراة المقاصة وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب بعد أن فاز في 8 مباريات متتالية، وله مباراتين مؤجلتين، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر، بعد أن فاز في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث وخسر خمس مباريات، ليجد النادي نفسه مهددًا بالهبوط.



رمضان صبحي أهم الأوراق الغائبة عن الأهلى ضد المقاصة

الإصابات تهدد الأهلى ضد المقاصة



ويعاني الاهلي من كثرة الغيابات في مواجهة المقاصة، حيث يغيب كوكبة كبيرة من اللاعبين بسبب الإصابة على رأسهم حمدي فتحي، حسين الشحات ، جونيور أجاي ،شريف اكرامي محمد محمود، رمضان صبحي وسعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في لقاء بلاتينيوم الماضية ببطولة دوري أبطال افريقيا، كما يفقد الفريق الأحمر خدمات نجم دفاعه أيمن أشرف للإيقاف.

الاهلي ضد المقاصة .. فايلر : قادرون على تعويض الغيابات

كان رينيه فايلر تحدث عن كثرة الغيابات أمام المقاصة قائلا في تصريحات للموقع الرسمي إن الفريق لا يعاني من أي مشاكل فنية بسبب الإصابات قبل هذه المباراة، مؤكداً أن الجهاز الفني قادر على تعويض تلك الغيابات من خلال وجود اللاعب البديل في كل مركز داخل صفوف الفريق.

وتابع المدير الفني للأهلي قائلا أن الجهاز الفني لديه حلول فنية لتعويض غياب أي لاعب عن الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تعويض أي غيابات عن صفوف الفريق، بسبب ضغط المباريات الناتج عن ضيق الوقت ما بين المشاركة في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

وأضاف فايلر أن تركيز الجهاز منصب على مواجهة مصر المقاصة في الدوري، بعدما أغلق الفريق ملف دوري الأبطال الإفريقي عقب الفوز على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح فايلر أن مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم التي تقام في زيمبابوي يوم 11 يناير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، سيتم الترتيب لها كما هو معتاد قبل مواجهات الفريق في المباريات التي تقام خارج مصر، خاصة فيما يتعلق بموعد السفر بسبب الأجواء في زيمبابوي والتي يرى أنها أجواء طبيعية ومثالية في كرة القدم.

تشكيل الأهلي ضد المقاصة

واستقر فايلر على التشكيل الذى سيخوض به مباراة المقاصة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد السلام في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز ، ويضم التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة المقاصة ، كلاً من ، محمد الشناوي ، محمود متولي - رامي ربيعة – على معلول -محمد هاني -عمرو السولية - أليو ديانج -وليد سليمان - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ ووليد أزارو.

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كان فايلر قد ضم 19 لاعبًا لقائمة مباراة المقاصة، وهم: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول، أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا، مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.

موعد مباراة الاهلى المقبلة فى دوري أبطال أفريقيا



ومن المنتظر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى زيمبابوى لخوض مباراة أمام بلاتينوم يوم السبت 11 يناير 2020 ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة السادسة بعد الفوز بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان ليتساوى في صدارة المجموعة مع كل من النجم الساحلي والهلال السوداني برصيد 6 نقاط وتصبح المنافسة شرسة بين الثلاثي على بطاقتي الصعود، فيما بقى بلاتينيوم في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وسقط النجم الساحلي التونسي على أرضه ووسط جماهيره أمام الهلال السوداني بالخسارة بهدف دون رد.



ترتيب الاهلي في دوري ابطال افريقيا

مواعيد مباريات النادي الأهلي



وينتظر الأهلي 7 مواجهات حاسمة في شهر يناير الجاري، وينشر "الخليج 365" المواعيد الكاملة لمباريات الفريق خلال هذا الشهر:

1- مصر المقاصة مع الأهلى في الدوري المصري يوم الأربعاء الموافق 1-1-2020 على ستاد السلام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

2- الأهلى مع اف سي مصر في الدوري المصري يوم الأحد الموافق 5-1- 2020 على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

3- الأهلي مع بلاتينوم ستارز الزيمبابوي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 11-1-2020 في زيمبابوي.

4- الأهلى مع طنطا في الدوري المصري يوم الأربعاء الموافق 15-1-2020 على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

5- المقاولون مع الأهلي في الدوري المصري يوم الأحد 19-1-2020 على ستاد السلام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

6- الأهلي مع النجم الساحلي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 24-1-2020 في تمام الساعة التاسعة مساء بالقاهرة.

7- الأهلى مع إنبي في الدوري المصري يوم الاثنين الموافق 27-1-2020 على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.