شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يعلن عن إصابة ليمار في عضلات الفخذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء تعرض لاعبه الفرنسي توماس ليمار لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن.

وأوضح النادي في بيان: ليمار تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن. وخضع اللاعب الفرنسي الدولي للفحوص الطبية في عيادة نافارا، للكشف عن مدى خطورة الإصابة.

وانضم ليمار بذلك إلى قائمة اللاعبين الذين تحوم الشكوك حول مشاركتهم في مباراة الفريق المقررة أمام ليفانتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني.