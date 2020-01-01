اللجنة البارالمبية تستضيف العداء اللبناني أرز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت اللجنة البارالمبية الإماراتية العداء اللبناني أرز من أصحاب الهمم لمسافة 100-200 متر؛ للانضمام للمعسكر التحضيري لفئة الشباب، والذي أقيم في دبي خلال الفترة من 20 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتخلله العديد من التدريبات والبرامج والخطط التي طبقت على جميع اللاعبين، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأكد محمد الهاملي، رئيس البارالمبية الإماراتية، أن اللجنة ترسم وبخطوات ثابتة خطة طويلة المدى من خلال الاهتمام بفئة الشباب، وإعداد جيل جديد باعتبارها الرافد الأول لمنتخباتنا الوطنية، وذلك بوضع خطط مشتركة مع اللجان البارالمبية الصديقة، والتي تواجه بعض المعوقات في إعداد لاعبيها.

وأعرب العداء اللبناني أرز عن سعادته البالغة باستضافة اللجنة البارالمبية الإماراتية له، واختياره ضمن اللاعبين في هذا المعسكر التدريبي، والذي كان له بالغ الأثر، مؤكداً أن دولة الإمارات لديها كل المقومات للنهوض برياضة أصحاب الهمم.