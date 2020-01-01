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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحمس بعض مشجعي الريال لشائعات رحيل نجمي الفريق الإسباني اييسكو والكولومبي خاميس رودريجيز في يناير صوب الدوري الإنجليزي وتبادلوا صورة النجمين وهما يتهامسان في تدريبات الفريق يوم الاثنين وتحتها تعليق «همسة الانتقال». وكانت تقارير أشارت إلى عرض ريال مدريد نجمه اييسكو على تشيلسي فيما ذكر تقرير بريطاني رغبة كارلو أنشيلوتي مدرب ايفرتون الجديد شراء خاميس الذي حاول شراءه سابقاً ويقدر سعره ب 43 مليون استرليني.

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