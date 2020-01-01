شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: مباراة العين بـ «3 بس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب رفض الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، اعتبار أن مواجهة فريقه مع مضيفه العين في الجولة الثانية عشرة من الدوري غداً تساوي 6 نقاط، مشدداً على أنها مباراة عادية يخوضها فريقه من أجل الفوز، وهي تساوي 3 نقاط فقط لا أكثر، ومشوار الدوري ما زال طويلا، وعليه فإن المباراة لن تنهي سباق المنافسة ».

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