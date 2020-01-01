شكرا لقرائتكم خبر عن تسريحة العام الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح اليوفنتوس الإيطالي بتسريحة جديدة في تمرينات الفريق الإثنين بعد العودة من فترة الإجازة الشتوية. ورغم انتقاد بعض المشجعين تسريحته التي تشبه تسريحة زميله السابق في ريال مدريد الويلزي جاريث بيل إلا أن وسائل الإعلام العالمية ركزت أكثر على لقائه بالمشجع علي تورجانبيكوف (12 عاما) من مدينة نور سلطان في كازاخستان المولود بدون ساقين ولعبه الكرة معه. ورغم الفارق الكبير بين متابعي رونالدو ومتابعي علي إلا أن الصغير لديه 158 ألف متابع على انستجرام الذي يضم صوراً مع نجوم كرة مثل تشافي أيقونة برشلونة وايكر كاسياس أيقونة ريال مدريد.

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