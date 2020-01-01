إصابة ليمار نجم أتليتكو مدريد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، أمس، أن لاعبه الفرنسي توما ليمار يعاني إصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن من دون أن يحدد فترة غيابه عن الملاعب.

وأشار النادي في بيان على الموقع الرسمي إلى أن الجهاز الطبي أكد: أن ليمار يعاني إصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن، نتابع تطور حالته الصحية.

ويعد لاعب خط الوسط البالغ 24 عاماً أحد الوجوه الأساسية التي قد تغادر نادي العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ الخميس المقبل.