صقور مهرجان ليوا الدولي تلهب الحماس في تل مرعب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منافسات مسابقة الصقور المقامة ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020 قوة وندية نزاعات فيها آهات الإعجاب، وألهبت حماس الجمهور الكبير الذي حرص على متابعة الجولة الأولى من المسابقة التي انطلقت أمس الأول، وتستمر حتى يوم غد وسط حضور كبير من عشاق الرياضات التراثية الشيقة.

وينظم المهرجان نادي ليوا الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 26 ديسمبر/كانون الأول 2019 حتى 10 يناير/كانون الثاني 2020.

وتضم مسابقة الصقور 7 فئات؛ وهي: فئة جير شاهين (فرخ)؛ فئة جير بيور(فرخ)؛ فئة جير قرموشة (فرخ)؛ فئة جير تبع (فرخ)؛ فئة جرناس بيور قرموشة؛ فئة جرناس تبع شاهين؛ فئة شوط الظفرة للنخبة، وتستمر المنافسات لمدة يومين بموقع مسابقة الصقور في تل مرعب.

وتنطلق اليوم مسابقة «ليوا utv» ضمن منافسات «مهرجان ليوا الدولي» ويتوقع أن يشهد سباق الدرجات ليوا إقبالاً كبيراً من عشاق الإثارة سواء من الجمهور الذي حرص على التواجد من داخل الدولة وخارجها أو من المشاركين الذين كثفوا من استعداداتهم؛ لخوض منافسات السباق الذي يعتمد على أفضل توقيت زمني في الدوران داخل حلبة السباق.

ويعد مخيم «مكشات ليوا» الوجهة المفضلة للوفود السياحية والجمهور والأسر؛ لمتابعة فعالياته، والتقاط الصور التذكارية في أركانه المختلفة، واكتساب ثقافة ومعرفة جديدة عن ثقافة التراث في الإمارات إلى جانب ما يشكله السوق بالمجمل من احتفالية شعبية، تتسم بجانب كرنفالي يجمع الكثير من العادات والتقاليد الإماراتية العريقة، والعروض الفنية والفلكلورية التي تدخل البهجة على زوار المهرجان.

واستطاع مخيم «مكشات ليوا» الذي يقام للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي، أن يحقق نجاحات نوعية طوال فترة مهرجان ليوا الدولي، وشهد إقبالاً ملحوظاً من الشباب والناشئة والزوار والضيوف، خاصة وأنه يحمل رسالة ودوراً مجتمعياً يبرز قيمة الموروث الشعبي، ودعم الأسر الإماراتية المنتجة، بعرض منتجاتها التراثية المتنوعة.

وأكد الدكتور عبد الله الظاهري أن مخيم «مكشات ليوا» يعد جزءاً من الموروث الشعبي، ويجسد جوانب الحياة البرية لمجتمع الإمارات، مشيراً إلى ضرورة تعليم وإبراز فكرة المكشات للجيل الحالي والأجيال القادمة.

وأشار الظاهري إلى أهمية إطلاع الزوار على الموروث الشعبي والطباع الإماراتية، وإبرازها بالأسلوب الصحيح، إضافة إلى التعريف بآداب المكان، وكيفية الاهتمام به؛ من حيث التنظيم والتجهيز.

ويشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020، وقال سعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة في النادي: إن المشاركة في المهرجان، تنبع من حرص نادي تراث الإمارات على التواجد في جميع المحافل التراثية في أنحاء الدولة، مبيناً أن المهرجان يضم قرية تراثية متكاملة يقوم النادي بدعمها؛ من خلال عروض المهن التراثية العتيقة، وقوافل الإبل، وأيضاً إشعال النار وتحلق الزوار حولها فيما يعرف تراثياً ب«فاكهة الشتاء».

وأضاف: إن المهرجان يشكل فرصة جيدة لعرض مفردات تراث الدولة، والتعريف به؛ حيث يعد المهرجان حدثاً عالمياً جاذباً للسياح المحليين والأجانب.

وتأتي مشاركة النادي في المهرجان؛ من خلال حرصه على دعم الأنشطة الثقافية والتراثية في الدولة والمشاركة فيها، ورفع مستوى الوعي بها، في إطار أهداف واستراتيجية النادي وإبراز أدواره التراثية والثقافية.