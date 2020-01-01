شكرا لقرائتكم خبر عن غضب من تصنيف سكاي سبورتس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غضب من تصنيف سكاي سبورتس تاريخ النشر: 01/01/2020 استمع عبرت الصحافة الإسبانية عن انزعاجها من تصنيف شبكة سكاي سبورتس لأكثر الرياضيين تأثيراً في العشر سنوات الأخيرة فالقائمة أولا لم يذكر في ال 20 اسماً الأولى فيها اسم نجم التنس الإسباني رافائيل نادال لكن ورد فيها اسم الصربي ديوكوفيتش في المركز الخامس. وتصدرت قائمة سكاي سبورتس نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز يليها السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل الفورمولا1. وتعجبت الموندو ديبورتيفو المقربة من برشلونة من وضع اسم كريستيانو رونالدو الثالث، فوق نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي الرابع. ولم تورد القائمة سوى 3 لاعبي كرة هم رونالدو وميسي ومارتا البرازيلية «المركز ال 16» في المراكز ال 20 الأولى رغم أن اللعبة هي الأكثر شعبية وانتشاراً في العالم.

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