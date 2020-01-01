شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الحمرية يكرم المنتخب الأوكراني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، بعثة المنتخب الأوكراني البارالمبي لكرة القدم بعد ختام المعسكر الإعدادي الذي أقيم في النادي واستمر لحوالي أسبوعين أكمل خلالها المنتخب استعداداته للاستحقاقات المقبلة. ويأتي هذا التكريم في إطار استراتيجية نادي الحمرية الثقافي الرياضي الرامية إلى تعزيز العلاقات الرياضية مع مختلف الجهات والمنتخبات والفرق الرياضية.

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