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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إنييستا يرفض ميامي وأستوديانتيس تاريخ النشر: 01/01/2020 استمع رفض نجم برشلونة السابق أندريه إنييستا (35 عاما) عرض ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي كما رفض عرضاً من استوديانتيس الأرجنتيني الذي يرأسه سيباستيان فيرون نجم مانشستر يونايتد السابق. وأكد إنييستا رغبته في استكمال عقده الساري حتى 2021 مع نادي فيسيل كوبي الياباني لكن استوديانتيس ما يزال يأمل في تغيير رأي إنييستا باستخدام ورقة زميله السابق ماسيكرانو.

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