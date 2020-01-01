شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام إيفرتون اليوم والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 يستضيف فريق مانشستر سيتي حامل اللقب لأخر نسختين ضيفه إيفرتون في مباراة يقودها التكتيك والأفكار حين يواجه المحنك كارلو أنشلوتي المدير الفني الجديد لنادي إيفرتون خصمه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي .

وكشفت وسائل الإعلام الإنجليزية عن تشكيل مانشستر سيتي والذي جاء كالتالي : حراسة المرمي : برافو Advertisements خط الدفاع : أوتاميندي-فرناندينهو-ووكر-ميندي خط الوسط: رودريجو-دي بروين-بيرناندو سيلفا خط الهجوم : أجويرو-محرز-سترلينج ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد ٤١ نقطة ، بينما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد ٢٥ نقطة .

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