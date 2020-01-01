شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستهدف النجم الأول لليفربول هذا الموسم والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 يريد ريال مدريد العودة إلي مسلسل البطولات والإنتصارات من جديد ، ولن يحدث ذلك إلا بتعويض كرستيانو رونالدو بلاعب مثله في التهديف .

وذكرت صحيفة "le 10 sport” الفرنسية أن فريق ريال مدريد يسعي بشكل رسمي في التعاقد مع نجم ليفربول الأول هذا الموسم السنغالي "ساديو ماني" لتعزيز خط هجوم الفريق . ويري زيدان أن ماني هو اللاعب الأفضل والأجدر أن يحل محل كرستيانو رونالدو الذي قد غادر الفريق لينضم إلي فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي .

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