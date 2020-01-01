شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يستهدف مهاجم المنتخب الألماني والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 يدخل تشيلسي سوق إنتقالات يناير بقوة بقيادة المدير الفني الشاب فرانك لامبارد ، بعد أن رفع عنه حذر التعاقد مع اللاعبين وأصبح النادي حر التعاقد مع أي لاعب

وذكرت صحيفة "ذا صن " البريطانية إهتمام فرانك لامبارد للتعاقد مع المهاجم الألماني الدولي "فيرنر" لتعزيز خط الهجوم ومجاورة اللاعب الشاب تامي أبراهام . ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الأنجليزي الممتاز بعد أنتصاره في مباراة الديربي الماضية أمام أرسنال ليحافظ علي مركزه ، وينتظره مباراة قوية اليوم أمام نظيره برايتون .

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