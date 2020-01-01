شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ناري متوقع لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 يلتقي فريق أرسنال، أمام نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، والتي ستقام على ملعب الإمارات.

يأمل فريق أرسنال في تحقيق أول فوز له تحت قيادة مدربه الشاب ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد للفريق والذي تولى المهمة الفنية للمدفعجية الأسبوع قبل الماضي خلفا للمدرب الإسباني إيمري الذي تمت إقالته لسوء النتائج. أما فريق مانشستر يونايتد فيسر بخطوات إيجابية في الأونة الأخيرة واستطاع تحقيق الانتصار في مباراتين متتاليتين أمام فريقي نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف وبيرنلي بهدفين مقابل هدف. التشكيل المتوقع لفريق أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي حراسة المرمى: بيرند لينو. خط الدفاع: بوكايوساكا - شكوردان موستافي - ديفيد لويز - ماتيلاند نيلز. Advertisements خط الوسط: لوكاس توريرا - جرانيت تشاكا. خط الهجوم: بييري إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - نيكولاس بيبي - أليكساندر لاكازيت. التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي حراسة المرمى : ديفيد دي خيا خط الدفاع: لوك شاو - فيكتور ليندلوف -هاري ماجواير - آرون بيساكا خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - فريد - ماركوس راشفورد - أندرياس بيريرا -دانييل جيمس خط الهجوم: أنتوني مارسيال. ويحتل أرسنال المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

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