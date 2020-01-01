موعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في كأس خادم الحرمين.

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 يلتقي فريق الاتحاد أمام نظيره الفتح، مساء اليوم، ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

وتقام المباراة بين الاتحاد والفتح على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة). وكان الاتحاد قد تأهل لدور الستة عشر بعد فوزه على نظيره الصفا برباعية مقابل هدف، بينما تأهل الفتح بعد الفزز على منافسه نجران بثلاثة أهداف مقابل هدف. Advertisements موعد مباراة الاتحاد والفتح في كأس خادم الحرمين تقام مباراة الاتحاد والفتح الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح ومن المقرر أن تُذاع المباراة حصريًا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة السعودية سبورت اتش دي 1.

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