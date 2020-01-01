شكرا لقرائتكم كاف يدعو الخطيب وشحاتة وغريب لحضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مسئولو الاتحاد الأفريقى – كاف – الدعوة لبعض رؤساء الدورى الممتاز على رأسهم محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ومعه رئيس نادى الجزيرة عمر جزارين بالإضافة إلى حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى لحضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا التى تستضيفها مصر وتحديداً الغردقة يوم 7 يناير الجاري.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تستضيف فيها مصر حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل فى أفريقيا بعد مرور 27 عامًا على انطلاق الجائزة والتى يتنافس عليها الثلاثى "المصرى محمد صلاح، والجزائرى رياض محرز، والسنغالى ساديو مانى"، كما يتنافس النجم المصرى طارق حامد لاعب فريق الزمالك، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، حيث ينافس الثنائى "الجزائرى يوسف البلايلى، والتونسى أنيس البدرى".

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تزينت مدينة الغردقة لاستقبال الحدث الأهم لكرة القدم الأفريقية، حفل جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " الأفضل لعام 2019 لاختيار أحسن لاعب أفريقى، والذى يقام بمنتجع الباتروس سيتادل سهل حشيش بالغردقة يوم 7 يناير المقبل، وبتعاون كبير من محافظ البحر الأحمر، تم تزيين كافة شوارع الغردقة والطرق المؤدية إلى منتجع سهل حشيش مع انتشار أعلام الاتحاد الأفريقى والمسابقة بجميع شوارع الغردقة، بجانب تزيين مطار الغردقة بالأعلام وتغيير ديكوراته بالكامل بلافتات الترحيب بضيوف حفل الجائزة العالميين، مع التأكيد على تسهيلات لجميع القادمين من أجل الحفل.

وأكد الخبير السياحى العالمى كامل أبو على، أن الجهد الكبير من كافة الأطراف لإنجاح الحفل ولفت أنظار العالم يشكل سيمفونية رائعة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى، معربا عن ثقته بأن حفل الأفضل هذا العام سيكون بالفعل الأفضل والأروع والأجمل فى التاريخ بفضل الترتيبات عالية المستوى للحفل فى ظل التنسيق بين الشركاء "كاف" ومجموعة "بيك الباتروس" وبتنظيم الشركة الوطنية "استادات القابضة".

ويقام الحدث وسط اهتمام عالمى وأفريقى منقطع النظير حيث تقوم بنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من 150 قناة عالمية ومن المتوقع أن يتابعه حوالى 1.2 مليار شخص حول العالم وسط حالة من الترقب للفائز بحائزة أفضل لاعب أفريقى لعام 2019 والتى يتنافس عليها ثلاثة من أشهر اللاعبين الأفارقة وهم النجم المصرى محمد صلاح والجزائرى رياض محرز والسنغالى ساديو مانى، كما يتنافس النجم المصرى طارق حامد على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.