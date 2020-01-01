شكرا لقرائتكم طارق يحيى يرفض زيادة الاستبدال فى فترة الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش رفضه القاطع لفكرة زيادة الاستبدال فى فترة الانتقالات الشتوية مؤكداً أن ناديه لن يتأثر من تطبيق القرار أو رفضه ولكنها مسألة مبدأ، وقال طارق يحيى فى تصريحات: "أمتلك 25 لاعباً فى قائمة طلائع الجيش ويحق لى التعاقد مع 5 لاعبين آخرين ولم استخدم قاعدة الاستبدال أساساً ولكنى أرفض تغيير لوائح المسابقة " .

ويضيف المدير الفنى لطلائع الجيش : " قرار زيادة الاستبدال لن يضرنى ولن يفيدنى ولكن أرفض أن نسارع بإجراء التغيير على لوائح المسابقة مع كل أزمة يتعرض لها الأهلى أو الزمالك، لابد أن يكون هناك احترام للقوانين التى بدأت بيها المسابقة ".

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وتابع طارق يحيى : " تغيير اللوائح أفة الدورى المصرى ويجب أن نتصدى لها بكل حزم للحفاظ على العدل فى المسابقة، ومثلما بدأ الدورى بقوانين ولوائح معينة طبقت على الجميع يجب أن تنهى المسابقة على نفس الوتيرة" .

اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تمسكت برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال وفتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع أكثر من لاعب، وكشف مصدر مسئول باللجنة عن أن هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أى نادٍ للتعاقد مع أكثر من لاعب، ولكن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير الجارى الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعى أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.

يأتى موقف اللجنة ردًا على اجتماع الأندية المقرر له اليوم الأربعاء بمقر نادى الزمالك لمناقشة هذا الأمر، لذا تمسكت اللجنة بموقفها ورفعت شعار "لا تراجع ولا استسلام"، واشترطت اللجنة وصول موافقات رسمية من أندية الدورى الـ18 لزيادة الاستبدال كشرط أساسى لمناقشة الأمر، فى الوقت الذى يرفض فيه النادى الأهلى بشكل قاطع فكرة زيادة الاستبدال متمسكًا باستمرار لوائح القيد كما بدأت المسابقة.