شكرا لقرائتكم باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربي يحتفل بعيد ميلاده الـ 28 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سجل باسم مرسى مع الزمالك 29 هدفاً بجميع البطولات فيما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف وأنضم للمنتخب الوطنى أول مرة عام 2014 وتحديداً فى مواجهة جاميكا الودية وسجل هدفاً ، ومؤخراً عاد للتهديف مع الانتاج الحربى بعد غياب عام ونصف العام عن زيارة الشباك فى الدوري المصرى وسجل هدفاً فى شباك سموحة بالجولة السابعة لدوري هذا الموسم .
وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.
ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى ، ويأتى انضمام باسم مرسي للإنتاج الحربي فى صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائي وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الحالى.
وكان الزمالك قد اشترط عدم مشاركة باسم مرسي فى مواجهات الإنتاج الحربي ضد النادى الأبيض، وهو الأمر الذى رفضه مسؤولو الإنتاج الحربى متمسكين بظهور اللاعب فى كل المباريات.
ويستهدف باسم مرسى الرد على المشككين خلال تواجده بين صفوف الإنتاج الحربى بالموسم الجديد ليستعيد مكانه كمهاجم منتخب مصر الأساسى، خاصة بعدما خرج من حسابات نادى الزمالك، الذى رفض استعادته عقب انتهاء تجربته الاحترافية فى لاريسا اليونانى الموسم قبل الماضى، ليقضى الموسم الماضى على دكة بدلاء سموحة دون الحصول على فرصة للمشاركة.
كانت هذه تفاصيل خبر باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربي يحتفل بعيد ميلاده الـ 28 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.