مصر المقاصة ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع لمباراة الأحمر مع أبناء الفيوم

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جدة - عمرو شويل استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة ضمن الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري ويفتقد الأهلي في مواجهة مصر المقاصة خدمات العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم حمدي فتحي، حسين الشحات ، جونيور أجاي ،شريف اكرامي محمد محمود، رمضان صبحي وسعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في لقاء بلاتينيوم الماضية ببطولة دوري أبطال افريقيا، كما يفقد الفريق الأحمر خدمات نجم دفاعه أيمن أشرف بداعي الإيقاف. ويعاني الفريق الفيومي من بعض الغيابات في مباراة اليوم في مقدمتها محمد رمضان وميدو جابر واحمد عادل عبد المنعم بسبب الإصابة، ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني للفريق بنفس تشكيل المباراة السابقة في الدوري امام اف سي مصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2. وجاء تشكيل الأهلى المتوقع على النحو التالى: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - رامي ربيعة - أحمد فتحي. خط الوسط الهجومي: وليد سليمان - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ. Advertisements خط الهجوم: وليد أزارو. ومن المتوقع ان يضم تشكيل المقاصة كل من : حراسة المرمى : محمود حمدى ، خط الدفاع : حسنى فتحى –عاصم سعيد - أحمد ياسين - محمد كنارية ، خط الوسط : مصطفى شبيطة –محمد دسوقى - ميدو جابر – محمد مسعد ، خط الهجوم: اودوموسيس - صلاح عاشور . ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في 8 مباريات ليجمع 24 نقطة. بينما، يتواجد مصر المقاصة والذي يقوده فنيًا أحمد حسام "ميدو" الترتيب الخامس عشر برصيد تسع نقاط من عشر مباريات.

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