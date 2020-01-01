شكرا لقرائتكم شاهد.. محمود الخطيب أثناء أداء مناسك العمرة فى الحرم الشريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صوراً لمحمود الخطيب رئيس النادى الاهلى أثناء أداء مناسك العمرة حيث حرص المعتمرين على التقاط الصور مع بيبو فى الحرم الشريف ، يعود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للقاهرة أواخر الأسبوع الجاري قادماً من المملكة العربية السعودية التى سافر إليها اليوم الثلاثاء، لأداء مناسك العمرة ويلبى محمود الخطيب غدًا دعوة المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لزيارته بمنزله للأطمئنان على صحته في المقام الأول، وتقديرًا لزيارة آل الشيخ لرئيس الأهلي بمنزله قبل أسابيع بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها حينذاك.

ومن المقرر أن يتجه محمود الخطيب إلى باريس يوم 25 يناير من الشهر الجارى، للخضوع لفحوصات طبية مرة أخرى لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الانتهاء من البرنامج الطبيعي وفي حالة التأكد من عدم تحسن حالة الخطيب الصحية، سيخضع لعملية منظار بسيطة فى فرنسا، ويخضع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لبرنامج علاج طبيعي ومائي في القاهرة لمدة 20 يومًا، عقب عودته من باريس يوم الثلاثاء الماضى.

وترأس الخطيب اجتماع مجلس الأهلي مساء أمس الإثنين بفرع النادى بالشيخ زايد، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اتخذ المجلس القرارات التالية:

- اعتماد سفر حمدى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى ألمانيا خلال الفترة من 17 يناير إلى 15 فبراير المقبل، برفقة الدكتور عبد المجيد إبراهيم، أخصائى العلاج الطبيعي، وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي.

- اعتماد قرار سفر محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لاستكمال العلاج فى ألمانيا خلال الفترة من 5 يناير إلى 3 فبراير المقبل.