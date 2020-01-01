شكرا لقرائتكم المقاصة ضد الأهلي .. رقم جديد فى انتظار الحارس محمد الشناوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل المقاصة ضد الاهلي أصبح محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى فى انتظار رقم جديد حينما يظهر فى عرين المارد الأحمر أمام مصر المقاصة وبالتحديد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب السلام، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز ، فإذا استطاع الشناوى أن يخرج باللقاء بشباك نظيفة فسيتخطى زميله شريف إكرامى فى قائمة أكثر حراس المرمى تحقيقاً "للكلين شيت" فى تاريخ القلعة الحمراء ويقترب من الرقم القياسى المسجل بإسم عصام الحضرى حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر الأسبق .



المقاصة ضد الاهلي وعقب انتهاء كل مباريات الاهلى فى 2019، جاءت قائمة حراس المرمى الاكثر تحقيقا للكلين شيت فى الاعوام الميلادية كالتالى :

1- عصام الحضرى - 36 كلين شيت (2006)

2- عصام الحضرى - 29 كلين شيت (2007)

3- عصام الحضرى - 27 كلين شيت (2004)

4- شريف كرامى - 24 كلين شيت (2016)

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5- محمد الشناوى - 24 كلين شيت (2019)

محمد الشناوى هو الحارس الأول للأهلى والمنتخب الوطنى وبدأ مشواره مع الكرة فى نادى الحامول فى فرق الناشئين ثم انتقل لناشئى الأهلى من سنة 2002 إلى سنة 2009 وتدرج فى المراحل السنية.



المقاصة ضد الاهلي

لعب محمد الشناوى للأهلى والطلائع وبتروجت وعاد للأهلى ليكون رقم 1 فى القلعة الحمراء والمنتخب الوطنى، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية، حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأورجوا وفى بطولة امم أفريقيا 2019 وحصد العديد من الألقاب.

ويدخل الأهلي مواجهة المقاصة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين، مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ14، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس، حيث يعاني الفريق الفيومي بشدة وأصبح مُهددًا بشكل مبكر من دوامة الهبوط.



المقاصة ضد الاهلي

ويفتقد الأهلي في مواجهة مصر المقاصة خدمات العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم حمدي فتحي، حسين الشحات، جونيور أجاي، شريف إكرامي محمد محمود، رمضان صبحي وسعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في لقاء بلاتينيوم الماضية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كما يفقد الفريق الأحمر خدمات نجم دفاعه أيمن أشرف بداعي الإيقاف.