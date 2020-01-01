مدرب زيسكو: قادرون على تحقيق الفوز على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
قال جورج لواندامينا، المدير الفني لفريق زيسكو الزامبي، إن فريقه قادر على تحقيق الفوز على الزمالك في مباراة الجولة المقبلة بدوري الأبطال وقلب الطاولة في المجموعة.
ويتأهب زيسكو الزامبي لمواجهة الزمالك يوم 10 يناير في القاهرة لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال.
وكانت مباراة الجولة الرابعة قد حسمها التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق والتي جرت في زامبيا يوم السبت الماضي.
وقال لواندامينا من خلال تصريحات نقلتها صحيفة فوتا، إن فريقه قادر على تحقيق الفوز في المباريات خارج الأرض مضيفًا: "وعليه لا يمكن أن نفقد الأمل، نحن قادرون على العودة من جديد، فريق زيسكو لديه عناصر جيدة وقادرون على قلب الطاولة."
ويحتل مازيمبي صدارة هذه المجموعة برصيد 7 نقاط فيا يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط وزيسكو في المركز الثالث برصيد نقطتين وهو نفس رصيد بريميرو دي أوجوستو.
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