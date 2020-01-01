3 تغييرات.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة ضمن الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بالنادي الأهلي، أن فايلر سيجري ثلاث تغييرات في التشكيل بعد مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي والتي أقيمت مساء السبت الماضي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي سيشهد ظهور محمود متولي في الجانب الدفاعي ليكون بجانب رامي ربيعة حيث سيشارك الثنائي بدلاً من سعد الدين سمير المصاب وأيمن أشرف الغائب عن مباراة الليلة للإيقاف.

أمام التبديل الثالث في تشكيل الأهلي الليلة من خلال مشاركة محمد مجدي "أفشة" بدلاً من النيجيري جونيور أجايي والذي يعاني من الإصابة أيضًا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - رامي ربيعة - أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: وليد سليمان - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في 8 مباريات ليجمع 24 نقطة.

في المقابل، يتواجد مصر المقاصة والذي يقوده فنيًا أحمد حسام "ميدو" الترتيب الخامس عشر برصيد تسع نقاط من عشر مباريات.