تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري 02:30 ـ الاتحاد السكندري vs المقاولون العرب ـ القناة الناقلة: أون سبورت. 05:00 ـ الإسماعيلي vs إنبي ـ القناة الناقلة: أون سبورت. 07:30 ـ مصر للقاصة vs الأهلي ـ القناة الناقلة: أون سبورت. Advertisements الدوري الإنجليزي 02:30 ـ برايتون vs تشيلسي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 05:00 ـ ساوثامبتون vs توتنهام هوتسبر ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 05:00 ـ نيوكاسل يونايتد vs ليستر سيتي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 7 HD 07:30 ـ مانشستر سيتي vs إيفرتون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 10:00 ـ آرسنال vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD

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