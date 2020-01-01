اونلاين | بث مباشر "live" مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال يلا شوت بث مباشر LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ارسنال

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مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث حي مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال يصطدم فريق مانشستر يونايتد بنظيره أرسنال، بعد غد الاربعاء في تمام العاشرة مساءً، وذلك على ملعب الإمارات معقل الجانرز، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من الدوري الإنجليزي,

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال ويدخل مانشستر يونايتد المباراة محتلًا المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما يقبع أرسنال في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال ويأمل أرسنال بقيادة مدربه الإسباني أرتيتا في تحقيق أول انتصار له منذ توليه قيادة الفريق، حيث أنه بدأ مهامه التدريبية بتعادل أمام بورنموث ثم تعرض للهزيمة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث حي مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث بدون توقف مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال.