اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر اليوم (beIN SPORTS) رابط مباراة مانشستر يونايتد OpEn بث حي ارسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر اليوم (beIN SPORTS) رابط مباراة مانشستر يونايتد OpEn بث حي ارسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال يلتقي فريق آرسنال ومانشستر يونايتد في لقاء قمة الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم الأربعاء 1 يناير 2020، وعينهم على احتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بث حي مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال وفي الفترة الأخيرة يقدم مانشستر يونايتد عروضًا طيبة مع المدير الفني أولي جونار سولسكاير، وثلاثي الهجوم أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد ودانيال جيمس.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال أما آرسنال، يسعى تحت قيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا لإثبات نفسه سريعًا واستعادة الانتصارات لصالح الجانرز سريعًا فريق قوي.

بث بدون توقف مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال نتعرض في السطور التالية للتفاصيل الخاصة وبطاقة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقعة

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 22:00 توقيت القاهرة، 23:00 توقيت مكة المكرمة، 20:00 توقيت جرينتش.

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال ملعب مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، على ملعب «الإمارات».

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال معلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال يقوم بالتعليق على مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي «حفيظ دراجي».

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال تنقل مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر قنوات:

بي إن سبورتس إتش دي 2.

بي إن سبورتس 4K.

IRIB TV 3

Sport TV 1

Sky Sport Uno

Sport Klub 1 Serbia

Sport Klub 1HD Slovenija

Sport Klub 1 Hrvatska

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Hungary

beIN Sports HD 11 EN

Advertisements

Sky Sport 1 Germany

BT Sport 1 / HD

Canal + Sport Polska

SuperSport HD 2 alb

Ziggo Sport Select HD

EuroSport Romania

Viasat Sport Premium

Sky Sport Football

Premier Sport HD Slovakia

Sky Sport Austria 2 HD

Asr TV HD

التشكيلة المتوقعة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشكيلة آرسنال المتوقعة

بيرند لينو

بوكايوساكا - شكوردان موستافي - ديفيد لويز - ماتيلاند نيلز

لوكاس توريرا - جرانيت تشاكا

بييري إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - نيكولاس بيبي

أليكساندر لاكازيت

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة

ديفيد دي خيا

لوك شاو - فيكتور ليندلوف -هاري ماجواير - آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش - فريد

ماركوس راشفورد - أندرياس بيريرا -دانييل جيمس

أنتوني مارسيال