رياضة | الفتح لايعرف طعم للفوز أمام الاتحاد في كأس الملك

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يواجه فريق اتحاد جدة منافسه الفتح ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الأربعاء.

موعد مباراة اتحاد جدة والفتح

وتقام المباراة بين اتحاد جدة والفتح على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية، والثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.

الفتح لايعرف طعم للفوز أمام الاتحاد في كأس الملك

اتحاد جدة واجه فريق الفتح في ثلاث لقاءات سابقة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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لم يستطع فريق الفتح من تحقيق الفوز، إذ أنه قابل اتحاد جدة في عام 2013، ضمن منافسات دور نصف النهائي، خسر ذهاباً برباعية نظيفة، وكرر هزيمته إياباً بثنائية نظيفة.

كما أنهما تواجها في عام 2015، ضمن منافسات دور الـ16، وخسر الفتح برباعية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الاتحاد استهل مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، بفوز أمام الرياض برباعية نظيفة، وتمكن من الفوز أمام الصفا برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32.

فيما تمكن فريق الفتح من الفوز أمام الانتصار برباعية نظيفة في بداية مشواره في منافسات كأس الملك، ونجح أيضاً من تحقيق الفوز على نجران بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والفتح في كأس الملك

سوف تنقل المباراة بين الاتحاد والفتح على قناة السعودية الرياضية الأولى، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك.