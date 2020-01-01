رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 1 / 1 / 2020 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 1 / 1 / 2020 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 1 / 1 / 2020، أبرزها مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ومواجهة مصر المقاصة ضد الأهلي في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ11"

الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

الإسماعيلي ضد إنبي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت 2.

مصر للمقاصة ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ21"

برايتون ضد تشيلسي، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

بيرنلي ضد أستون فيلا، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

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واتفورد ضد وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ساوثهامبتون ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

نيوكاسل ضد ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

مانشستر سيتي ضد إيفرتون، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

نوريتش سيتي ضد كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

وست هام يونايتد ضد بورنموث، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

أرسنال ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ16"

الاتحاد ضد الفتح، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.