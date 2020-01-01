شكرا لقرائتكم أندية الدوري تعترض على اقتراح اتحاد الكرة بتوقف الدوري في فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، على اقتراح اتحاد الكرة بتوقف الدورى خلال شهر فبراير المقبل من أجل إقامة معسكر للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، بناء على طلب الأخير حتى يتمكن من متابعة اللاعبين قبل معسكر شهر مارس الذى سيتخلله مباراة رسمية فى تصفيات كأس العالم 2022.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن الأندية اعترضت على إقامة معسكرات للمنتخب خارج الأجندة الدولية وتمسكت بإرسال لاعبيها فى التوقفات الرسمية لاسيما وأنه من الصعب إقامة مباريات ودية للمنتخب بعيدا عن الأجندة الدولية، لذا ترى الأندية أنه لا جدوى من إقامة هذه المعسكرات، مفضلين حصول اللاعبين على راحة بسبب ضغط المباريات.. وأضاف أن اجتماعا سينعقد مع حسام البدرى خلال الساعات المقبلة لمناقشة الموقف الحالى.. وكان نادى بيراميدز امتنع عن إرسال لاعبيه للمنتخب للمعسكر الاخير قبل موعده الرسمى وتمسك بإرسال اللاعبين فى المواعيد المقررة وفقا للائحة الفيفا.

أتفق مسولو لجنة مسابقات اتحاد الكرة علي رفض طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول والاوليمبي بإقامة معسكر لمدة 3 أيام في شهر فبراير المقبل بسبب ضيق الوقت وعدم وجود أيام خالية للمعسكرات، خاصة أن الاقرب إقامة مباراة السوبر المحلي التي تجمع الاهلي والزمالك في الايام العشرة الاخيرة من فبراير وتحديدا عقب مباراة القمة في الدوري التي تجمع القطبين يوم 19 فبراير.

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واقترح مسئولو المسابقات مع الجهاز الفني للمنتخب الأول و الأوليمبي علي أن يتم إقامة معسكرات للمنتخبين في شهر إبريل ومايو للاعبين المحليين من أجل تجربة وجوه جديدة.

تفاضل اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، بين السعودية والامارات لاقامة مباراة السوبر المحلي بين الاهلي والزمالك ، بعدما تلقي اتحاد الكرة عرضين من الاتحادين السعودي والإماراتي لاستضافة الكلاسيكو المصري، وقررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة اقامة مباراة السوبر المرتقبة في شهر فبراير المقبل ، وتفاضل بين مدينة جدة السعودية وولاية دبي الاماراتية لاستضافة هذا الحدث الكبير بعد الاستقرار بشكل نهاءي علي إقامته خارج مصر .

قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك ستقام فى شهر فبراير من العام المقبل ، مضيفاً أن القرار ليس في يد اتحاد الكرة فقط، ولكن أيضا هناك الشركة الراعية لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات لتحديد موعد المباراة بما لا يتعارض مع مباريات الدوري وبطولات الأندية الإفريقية.