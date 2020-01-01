شكرا لقرائتكم تقارير: الأهلي مهتم بضم فراس شواط مهاجم الصفاقسي التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تونسية أن مسئولي النادي الأهلي مهتم بالتعاقد مع فراس شواط مهاجم الصفاقسي التونسي، لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد العروض الطيبة التي ظهر عليها اللاعب مع فريقه بالدوري التونسي.

قال موقع الصريح أونلاين التونسي أن الأهلي مهتم بضم مهاجم الصفاقسي التونسي إلى جانب أحد الأندية السعودية، الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب.

فراس شواط يبلغ من العمر 23 عام وشارك مع فريقه في 7 مباريات بالموسم الحالي سجل هدفين وصنع هدفين آخرين.

يخطط مسئولو الأهلي لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الشتوي من أجل حل أزمة رأس الحربة خلال منافسات الدور الثاني من المسابقة.

ويضع الأهلي على رأس أولوياته النيجيري بليسنج اليكي مهاجم لوزيرين السويسري لتدعيم الخط الأمامي، إلا أن المطالب المالية للفريق السويسري قد تعطل انضمام اللاعب للقلعة الحمراء.

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وكشف معز المستيري المتحدث الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي عن وجود اتفاقية شراكة بين إدارة ناديه وإدارة النادي الأهلي يقضي بتبادل اللاعبين.

الاتفاقية بدأ تطبيقها منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية بانتداب السي أس أس للمهاجم المصري عمرو جمال غير أن الخدمة العسكرية للاعب حالت دون ارتداء زي الأسود والأبيض.

ويدخل فريق الأهلي اختباراً محلياً جديداً عندما يواجه نظيره المقاصة مساء اليوم الأربعاء وبالتحديد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب السلام، ،والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي مواجهة المقاصة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين، مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ14، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس ، حيث يعاني الفريق الفيومي بشدة وأصبح مُهدداً بشكل مبكر من دوامة الهبوط.