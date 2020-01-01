شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا حول قرارات اتحاد الكرة الاخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اليوم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، مؤتمرا صحفيا في مقر النادي فى الثالثة عصرا ، فى حضور رؤساء ومندوبى الأندية المختلفة من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وسيتضمن ذلك المؤتمر ردًا من رئيس نادى الزمالك حول بعض القرارات التى صدرت مؤخرًا من اتحاد الكرة و مناقشة تعديلات اللائحة الاساسية للجبلاية خاصة مايتعلق بشروط الترشح لانتخابات الاتحاد من منع ترشح الاعلاميين واستمرار بند 8 سنوات .

ومن المقرر أن يعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عن قرارات الأندية فى المؤتمر الصحفى الذى سيعقد بمقر القلعة البيضاء وأوضح مصدر مسئول بنادى الزمالك إن اجتماع منصور مع الأندية سيتضمن حديث رئيس النادى حول عدم طلبه تغيير اللائحة وزيادة الاستبدال ولكنه أكد أن الرغبة تكمن في قيد لاعبين بدلاً من كهربا وحمدي النقاز بداعٍ هروبهما -وفقا لما أرسله الزمالك مؤخرا لاتحاد الكرة-.

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ويسعي مرتضي منصور لتوجيه رسالة الي اتحاد الكرة في أول أيام القيد الشتوي اليوم، مضمونها عدد الأندية التي ستحضر المؤتمر والذي يعتبر تضامنا مع موقف الزمالك المطالب بالسماح بقيد لاعبين بدلا من كهربا وحمدي النقاز، وسيتم خلال الاجتماع طرح اقتراح بفتح الاستبدال مرة أخرى في يناير الجاري ويتم التصويت عليه ، ولكن لن يأتي الاقتراح من جانب نادي الزمالك بل سيكون من مندوب أحد الأندية الحاضرة، بغرض ابعاد الزمالك عن المطالبة بتعديل لوائح المسابقة.

وكانت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، قد رفضت قيد بدائل لمحمود عبد المنعم كهربا وحمدى النقاز فى قائمة نادى الزمالك الشتوية وتحديدًا فى يناير الجاري وكشف مصدر باللجنة الخماسية عن أن الزمالك طلب قيد بدائل لكهربا والنقاز بداعى هروبهما، إلا أن اتحاد الكرة رفض الأمر بشدة مؤكدًا أنه تم الرجوع للوائح ولم تتضمن هذا الأمر وبالتالى لا يحق للزمالك قيد بدائل فى هذه الحالة.