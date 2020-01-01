شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يستدرج ذئاب الجبل في عقر داره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الإتحاد السكندرى نظيره المقاولون العرب فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاربعاء على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة مثيرة بين الفريقين اللذان يفصل بينهما نقطتين فى جدول المسابقة، ويدخل زعيم الثغر مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى برباعية دون رد فى الجولة الماضية فضلا عن الخسارة من الاسماعيلى بهدف دون رد فى ذهاب دور الثمانية بالبطولة العربية فيما حقق ذئاب الجبل فوزاً بهدفين دون رد على الدراويش فى أخر ظهور بالمسابقة

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 6 أهداف.

طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لاعبيه بمصالحة الجماهير بعد الخسارة فى مباراتين على التوالى مشدداً على ضرورة خطف النقاط الثلاث من أنياب ذئاب الجبل لخطف الوصافة فى المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام المقاولون العرب مكون من : "عماد السيد ، إسلام جمال، إسامة العزب، السيد سالم، محمد أنور،أحمد رفعت، نور السيد، مانويل أكوى، هشام محمد ،خالد قمر، رزاق سيسيه".

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ومن جانبه يسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لإستغلال تعثر زعيم الثغر للحفاظ على موقعه فى مركز الوصيف ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الاتحاد مكون من : "محمود أبو السعود ،أمير عابد، محمد سمير، فاروقا، حسن الشامي ، إبراهيم صلاح، معروف يوسف، أحمد الشيمي محمد طلعت، سيف الجزيري، لويس ادوارد".