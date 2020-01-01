شكرا لقرائتكم كارتيرون يقود معسكرا مغلقا للزمالك قبل مواجهة تماسيح النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة أسوان غدا ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، والتي ستقام علي استاد القاهرة، ويسعي فريق الزمالك لتحقيق الفوز علي أسوان غدا لتعديل وضع الفريق في جدول الدوري ، حيث يحتل الفريق المركز الـ 7 برصيد 15 نقطة من 9 مباريات وله مباراتين مؤجلتين، وسيختار الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون 21 لاعبا.

ولا تزال أزمة الجبهة اليمني صداع في رأس الجهاز الفني بسبب إصابة حازم امام وهروب حمدي النقاز، بالإضافة الي غياب محمد عبد الغنى مدافع الفريق الذى يتم توظيفه في مركز الظهير الأيمن في لقاء أسوان للإيقاف لذا يفاضل الفرنسي كارتيرون بين الاعتماد على الصاعد أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق 99 بالنادى أو المدافع محمد عبد السلام لقيادة الجبهة اليمنى في اللقاء القادم للأبيض أمام الفريق الأسوانى.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمس مشاركة الكونغولى كاسونجو كابونجو للمرة الأولى فى التدريبات الجماعية، عقب عودته من الإعارة من نادى الوداد المغربى، حيث كان معارا لمدة موسم إلا أنه تم فسخ التعاقد بينه وبين النادى المغربى بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وتواجد كاسونجو فى التدريبات الجماعية للفريق بعد موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى على مشاركة اللاعب فى المران من أجل الحفاظ على لياقته الفنية والبدنية.

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كما انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبدالله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى بعد التعافى من الإصابات المختلفة التى كان يعانى منها الثنائى، وكان شيكابالا يعانى من نزلة برد قوية فيما كان يعاني جمعة من كدمة في القدم.

وشارك الثنائى بشكل طبيعى فى المران اليوم تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بعد أن اطمأن الجهاز الفني والطبي من قدرتهما على خوض التدريبات، ويستعد الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.