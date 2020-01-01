حصاد ونهايات 2019.. كهربا والنقاز وقبلهم السعيد.. أبطال حكايات لا تنتهى.. الأهلى والزمالك ومسلسل «الهروب».. والدوري«طالع نازل»

«أنقلب الحال والصراع مستمر».. هذا هو العنوان الأكثر وصفًا لما حدث في عام 2019 بعد توديعها مقارنتًا بعام 2018 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويودع عام 2019 جماهير الكرة المصرية، ويتربع فيه الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولكن بالعودة 365 يوما إلى الخلف، وإلقاء نظرة على جدول ترتيب الدوري المصري في اليوم ذاته بنهاية عام 2018، لنجد العديد من الاختلافات وأبرزها لقطبي الكرة المصرية.

وشهدت نهاية العام الماضي 2018، تفوق فريق الزمالك على كل فرق الدوري المصري، وأنهى الفارس الأبيض 2018، وهو على قمة ترتيب الدوري المصري، برصيد 38 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن فريق بيراميدز الذي كان في جعبته 30 نقطة.

وبالبحث عن فريق الأهلي، نجد أنه يحتل المركز السادس وفي رصيده 24 نقطة، متأخرا بفارق 14 نقطة، عن المركز الأول الذي كان يحتله غريمه التقليدي الزمالك، مع الوضع في الاعتبار خوض الفريق الأحمر ثلاث مباريات أقل في ذلك الوقت. جسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

ومن أبرز ملاحظات أخر جدول ترتيب في 2018، تواجد فريق الإسماعيلي متذيلا الترتيب في المركز الثامن عشر، برصيد 13 نقطة.



وتغيرت العديد من الأحوال، في العام الحالي 2019، والذي نعيش آخر أيامه، حيث انتفض المارد الأحمر، وتربع منفردا على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، والطريف أنه يملك نفس عدد النقاط 24 نقطة، ولكنه هذه المرة في المركز الأول.

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وتقهقر ترتيب الزمالك إلى المركز السابع، وفي رصيده 15 نقطة، متأخرا بفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي متصدر الترتيب، ولعب الفارس الأحمر مباراة أقل.

وبالرغم من غضب جماهير الدراويش من فريق الإسماعيلي ونتائجه المحلية، إلا أنه يُنهي عام 2019 في وضع أفضل، حيث يحتل المركز التاسع بـ 13 نقطة، والطريف أنه نفس رصيد نهاية العام الماضي 2018، ولكنه كان في مؤخرة الترتيب منذ 365 يوما بنفس عدد النقاط.

وبالرغم من تفوق الأهلي في الموسم الحالي، إلا أنه يجب الوضع في الاعتبار أن الفريق الذي أنهى 2018 سادس الترتيب، لكنه تُوج في النهاية باللقب، وهو فريق الأهلي نفسه، فهل يكرر الزمالك "سابع الترتيب حاليا" ما فعله غريمه التقليدي ويقلب الأوضاع وينال درع الدوري في النهاية، هذا ما سيكشفه لنا عام 2020.

كما شهد عام 2019 حالتا هروب داخل القلعة البيضاء بعد رحيل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك بعد انتهاء منافسات بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بمصر، بسبب اعتراضه على عدم تعديل قيمة تعاقده مع النادى الأبيض، وانتقل لصفوف أفيش البرتغالي بشكل مؤقت ليكون محطة انتقالية قبل إعلان النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب بداية من يناير 2020.

وسار على خطى كهربا التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك الذي رحل عن القلعة البيضاء وقام بفسخ تعاقده من طرف واحد، بسبب تأخر الإدارة بصرف مستحقاته المالية، ويبقى ملف الثنائي تحت الدراسة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد تقدم إدارة النادي الأبيض بشكوى ضد الثنائي، لتكون توابع حالات الهروب في عام 2019 منتظر ظهور نتائجها فى عام 2020 خاصة وأن الجميع يترقب ماذا سيقدم كهربا بالقميص الأحمر، ومن ينتصر في شكوى الاتحاد الدولي الزمالك.

ولا تتوقف توابع انتقال كهربا للأهلي عند هذا الحد فقط بل أنها ستفتح مجال صراع الصفقات بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مجددا، خاصة وأن إدارة النادي الأحمر ردت بشكل عملي على توقيع عبد الله السعيد للنادي الأبيض من قبل من خلال التعاقد مع كهربا وهو ما يجعل إدارة الزمالك تسعى للرد في أقرب فرصة من خلال التعاقد مع أحد لاعبي الأهلي.