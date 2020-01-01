رياضة | ليفربول يفاجئ مشجعيه بهذا الخبر

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كشف مارك كوسيك، وكيل أعمال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة الشائعات التي أثيرت الفترة الأخيرة حول إمكانية رحيل المدرب الألماني عن الفريق.

وصرح كوسيك في تصريحات إذاعية عبر إذاعة «Sport1» الألمانية ونقلتها صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية: «كلوب يحب هذا النادي وفي الوقت الحالي لا أعرف ما الذي سيكون أفضل له، وهو لا يعرف أيضًا، ولكنه سيلعب دورًا رئيسيا في مستقبل النادي».

وأكمل : «ليفربول يتركز حاليًا على المدى الطويل، ويتعلق الأمر أيضًا بالتخطيط، اللاعبون مثل ساديو ماني، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، يجب عليهم جميعًا تمديد عقودهم، وبالتأكيد سيلعب المدير الفني دورًا كبيرًا في ذلك الأمر».

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وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب أكد على أنه لا يريد الرحيل حيث قال في تصريحات سابقة: « لا يمكن أن يكون هناك مكان أفضل من هذا».

وكان قد وقع كلوب وقع مؤخرًا على تمديد عقده مع الريدز حتى عام 2024، غير أن التقارير الأخيرة في فرنسا قد ربطت المدرب بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.

يذكر أن صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2023، ويقضي حاليًا ثالث مواسمه بقميص الفريق.