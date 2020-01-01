عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إنتر ميلان يزاحم برشلونة على ضم أوباميانج

الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن نادي إنتر ميلان الإيطالي سيدخل في منافسة قوية مع برشلونة الإسباني على ضم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، خلال الصيف المقبل.



صحيفة "ميرور" الإنجليزية أكدت أن رحيل أوباميانج عن أرسنال في نهاية الموسم الجاري، الذي يوافق موعد انتهاء عقده، بات أمرا مؤكدا، بسبب رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة.

Advertisements

الصحيفة أشارت إلى أن قرار المهاجم الجابوني بالرحيل عن أرسنال؛ يأتي بسبب رغبته في الفوز بالألقاب والبطولات، وهو الأمر الذي افتقده اللاعب في النادي اللندني، منذ انضمامه إليه قادما من بروسيا دورتموند الألماني عام 2018.

وعلى الجانب الآخر، ذكرت ميرور أن أرسنال سيسعى لبيع اللاعب خلال الصيف المقبل، مع تبقي موسم وحيد في عقده، لتحقيق استفادة مالية تمكنه من تلبية رغبات الإسباني مايكل أرتيتا مدرب الفريق الجديد.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن إنتر وبرشلونة هما الأكثر رغبة في التعاقد مع أوباميانج، خلال الفترة المقبلة، مع النقص الهجومي في عدد المهاجمين في كل فريق منهما.

أوباميانج، صاحب الـ30 عاما هو هداف أرسنال خلال الموسم الجاري، إذ خاض مع الجانرز 24 مباراة في كل المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 15 هدفا وصناعة هدف وحيد.