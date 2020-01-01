شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم الاربعاء فريق الإنتاج الحربى تدريباته استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب العودة من الغردقة أمس الثلاثاء بعد التعادل مع الجونة سلبياً ، ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء 7 يناير على ستاد الجيش بالسويس بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس بجدول المسابقة برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .

ومن جانبه ، أعرب مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، عدم رضاه عن التعادل السلبي مع الجونة في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

أوضح مختار خلال تصريحاته عقب المباراة، أن فريقه قدم أداءً جيدًا وأتيحت له عدة فرص حقيقية أمام مرمى الجونة، إلا إنه لم يتم ترجمتها لهدف، قائلاً: "كنا الأفضل من حيث الأداء والفرص، لكن تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة وأخبرتهم أن الأداء ليس كل شيء والأهم إحراز هدف لحصد الثلاث نقاط".

وتابع المدير الفني للإنتاج الحربي حديثه، موضحًا أن هناك أيضًا بعض الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتيجة المباراة، لافتًا إلى أن ضغط المباريات سيقل نسبيًا فى الفترة المقبلة الأمر الذى سيسمح بعملية استشفاء اللاعبين.