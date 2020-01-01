شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يستدرج انبي في عقر داره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الإسماعيلى نظيره إنبى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاربعاء على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش سعياً لتصحيح المسار فى الدوري بعد تلقى هزيمتين على التوالى أمام الاهلى ثم المقاولون العرب مستلحاً بإنتصاره على زعيم الثغر بالبطولة العربية فيما تعادل انبى سلبياً مع حرس الحدود فى أخر ظهور له بالمسابقة المحلية .

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدروي برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف بينما يحتل انبى المركز الثامن برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 2 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

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ومن جانبه طالب أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بتصحيح مسار الدراويش فى مسابقة الدوري وتحقيق فوز يصعد بالفريق للمركز الخامس فى ظل تقارب النقاط بينه وبين انبى فى جدول المسابقة ،ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام انبى مكون من : "محمد مجدي، محمود البدري، محمد هاشم، محمد مجدي مصطفى، أحمد أيمن ، محمد الشامي، محمود دونجا، محمد مخلوف، عبد الرحمن مجدي ، طارق همام، شيلونجو"

فيما يسعى حلمى طولان المدير الفنى لانبى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز المسابقة فى ظل النتائج الجيدة التى يحققها الفريق البترولى منذ توليه المسئولية ، ويبدو التشكيل المتوقع لأنبى أمام الدراويش مكون من : "عبد العزيز البلعوطي و على فوزي وأسامة جلال، ورامي صبري وصلاح سليمان و كريم فؤاد وعبد الرحمن عماد، وعبد الرحمن عامر ومحمد بسيوني ومحمد شريف ومحمود قاعود".