شكرا لقرائتكم المصري يفاوض أيمن حفني لضمه في انتقالات يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو المصري البوسعيدي في مفاوضات جادة مع أيمن حفني صانع ألعاب المقاصة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في ظل عدم مشاركته مع فريقه منذ انطلاق المسابقة بعد الخطأ الإدارى الذى وقع فيه الجهاز الإداري فى بداية الموسم بعدم قيده وهو ما جعله خارج قائمة الفريق .

كان المقاصة قد تعاقد مع أيمن حفني، خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادما من الزمالك لمدة ثلاثة مواسم مقابل 3 ملايين جنيه، ولكن لم يستطع النادي الفيومي قيده في قائمة الفريق بسبب خطأ إداري، مبررين ذلك بوجود خطأ في تفسير لوائح القيد الخاصة في قوائم المعارين واللاعبين مواليد 97.

ولن يستطيع المقاصة قيد أيمن حفني، في الميركاتو الشتوي بسبب اكتمال قائمة الفريق، واستنفاذ النادي للإستبدالات الخمسة، قبل بداية الموسم الجاري، وهو ما يسهل من انتقال اللاعب للمصري البوسعيدي في ظل رغبة إيهاب جلال على التعاقد مع صانع ألعاب خبرة بمواصفات لاعب الزمالك الأسبق.

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من ناحية اخرى طلب إيهاب جلال من مجلس إدارة المصري سرعة إنهاء التعاقد مع أيمن حفني بسبب ضغط المباريات بالدوري والكونفدرالية ورغبته في إنهاء ملف المتعاقد معه سريعا للتركيز مع الفريق في المباريات المقبلة .

على صعيد أخر دخل مسئولو المصرى البورسعيدى فى مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع ميدو جابر صانع ألعاب مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم مركز صانع الألعاب الذى يعانى منه الفريق البورسعيدى بعد إصابة عماد فتحى بالرباط الصليبى مؤخرا، وخروجه من حسابات الجهاز الفنى، ويسابق الجهاز الفنى للمصرى الزمن من أجل التعاقد مع لاعب فى وسط الملعب يكون لديه رؤية داخل الملعب، خاصة أن الفريق مازال يعانى فى هذا المركز منذ رحيل إسلام عيسى فى بداية الموسم إلى بيراميدز، بالإضافة إلى عدم مشاركة جابر مع الفريق الفيومى فى المباريات بشكل رسمى منذ انطلاق المسابقة باستثناء المباراتين الأخيرتين اللذان اشتركا فيهما بشكل أساسى.