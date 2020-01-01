شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش يجتمع مع بيراميدز لمناقشة الصفقات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل فريق الكرة بنادى بيراميدز استعداداته لمواجهة حرس الحدود فى الدورى الممتاز والتى تقام على استاد المكس بالإسكندرية غدا الخميس فى الثانية والنصف ظهرا. وحقق بيراميدز فوزا مهما على المصرى بهدفين مقابل هدف فى لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ليعتلى قمة المجموعة برصيد ٩ نقاط. وبدأ الفريق التحضير لمواجهة الحدود بملعب الدفاع الجوى الفرعى تحت قيادة المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش، وجهازه المعاون. وخاضت المجموعة الأساسية، التى شاركت أمام المصرى، تدريبات خفيفة فيما

خاضت المجموعة الأخرى تدريبات قوية أشرف عليها الجهاز الفنى.

وكثف المدير الفنى للفريق من جلساته مع اللاعبين لشرح أسلوب تعامله خلال التدريبات والمباريات بجانب تحفيزهم على الاجتهاد لتحقيق الانتصارات فى المرحلة المقبلة، كما تقرر عقد جلسة مع المسؤولين فى النادى مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة احيتاجات الفريق من الصفقات الجديدة فى يناير الجارى.