شكرا لقرائتكم خبر عن نصف دستة تحديات تواجه الرياضة المصرية في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه الرياضة المصرية نصف دستة من التحديات مع انطلاق عام 2020 وتتعلق الآمال على نجاح الأبطال المصريين فى مختلف الألعاب على رسم البسمة على شفاه المصريين بالنجاح فى كتابة اسمهم بأحرف من نور بتحقيق إنجازات على الأصعدة العالمية والأوليمبية ويعد أبرز تحديات الفراعنة حصد أكبر عدد من الميداليات فى أوليمبياد طوكيو فى الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس، خاصة أن الأوليمبياد تشهد عودة المنتخب الأوليمبى لمنافسات كرة القدم وهو ما يجعل قلوب المصريين تتعلق بطوكيو وسط تفاؤل بنجاح شوقى غريب لقيادة الفراعنة لتحقيق إنجاز فى طوكيو يضاهى أوليمبياد أمستردام بتأهل الفراعنة إلى المربع الذهبى.

وتأهل إلى الأوليمبياد عدد 41 لاعبا و21 لاعبة بإجمالى عدد 62 من الجنسين هم لاعب ولاعبة فردى من الخماسى الحديث، وفى الرماية أحمد زاهر «الحفره» وعزمى محلبه «اسكيب» وأسامة السيد «بندقية» ويوسف حلمى «بندقية» وسامى عبدالرازق «مسدس هواء» وعبدالعزيز محلبه «حفرة» ومصطفى حمدى «اسكيب» وشيماء حشاد «بندقية» وماجى عشماوى «حفره» والزهراء شعبان «بندقية» رضوى عبداللطيف «مسدس هواء».

وفى السباحة على خلف الله ومروان القماش وأحمد أكرم وفريدة عثمان سباحة قصيرة والسباحة التوقعية فريق وزوجى وفى تنس الطاولة رجال فرق 3 لاعبين وسيدات فرق 3 لاعبات وفى القوس والسهم لاعب فردى ولاعبه فردى وفى التنس الأرضى محمد صفوت وميار شريف وفى الكانوى رجال فردى وسيدات فردي

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وفى المصارعة محمد إبراهيم السيد وزن 67 كجم مصارعة رومانى وفى التجديف محمد عبدالخالق البنا. وفى الفروسية فريق القفز ثلاثة لاعبين وما زال هناك فرص تأهيل أخرى خلال الأشهر القادمة فى باقى الاتحادات وسط توقعات بالنجاح فى حصد من 5 إلى 10 ميداليات أوليمبية.

وعلى صعيد آخر تواجه أربعة أندية مصرية المنافسات القارية بحثا عن الأميرة الأفريقية حيث يشارك الأهلى والزمالك فى بطولة إفريقيا والمصرى وبيراميدز فى بطولة الكونفدرالية وتتعلق الآمال على استعادة مصر مكانتها الإفريقية والجمع بين البطولتين الإفريقية والكونفدرالية

ويواجه مصر تحد آخر بمشاركة منتخب كرة اليد فى بطولة إفريقيا المؤهلة للأوليمبياد فى الفترة من 15 إلى 25 يناير الحالى فى تونس - مستضيف البطولة الإفريقية وجاء المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية، غينيا وكينيا ووفقا لنظام البطولة سيقطع منتخب واحد تاشيرة التأهل للأوليمبياد يأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى الاستعدادات على قدم وساق لإعداد وتجهيز الصالات التى ستستضيف كأس العالم لكرة اليد فى مصر.

ويواجه منتخب كرة القدم بقيادة حسام البدرى، تحديات كبيرة فى 2020 خاصة بعد الانطلاقة المتواضعة فى 2019 وفقدان اربع نقاط أمام كينيا وجزر القمر وتأمل الجماهير فى استعادة منتخب الفراعنة توزانه املا فى التأهل للبطولة الافريقية فى الكاميرون 2021 واستعادة القب المفضل للجماهير المصرية كما سيخوض المنتخب التصفيات المؤهلة لكأس العالم لقطر سيخوض مباراتين فى التصفيات المؤهلة للمونديال قطر 222، قبل أن يعود لمواجهة توجو يوم 31 أغسطس عام 2020، قبل الخروج لمواجهة المنافس ذاته فى سبتمبر 2020 . وستكون آخر مواجهتين فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا أمام كينيا فى الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر 2020، على أن نلعب المباراة الختامية بقيادة حسام البدرى أمام جزر القمر فى مصر فى الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020. يأتى ذلك فى الوقت الذى تتعلق فيه الآمال على مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى فى ان يفرز لاعبين متميزين يكونوا قوام المنتخبات الأولمبية

وتقوم رؤية المشروع القومى للموهبة على إعداد وصناعة بطل رياضى يستطيع المنافسة على كافة المستويات الإقليمية والدولية والعالمية والأوليمبية، من خلال تخطيط علمى ذى ضوابط وأطر محددة، وذلك من خلال انتقاء أفضل العناصر ذات الاستعداد البدنى والنفسى والرياضى وشمولهم بالرعاية الاجتماعية والصحية والتدريبية عن طريق الأساليب العلمية الحديثة فى المجال الرياضى، ويتضمن المشروع 11 لعبة، هى كرة اليد وكرة السلة وتنس الطاولة والجودو والمصارعة والتايكوندو والملاكمة وألعاب القوى ورفع الأثقال والسلاح، وانضم إليهم مؤخرا الاسكواش رغم كونها لعبة غير أوليمبية، ولكن لضمان استمرار الريادة المصرية فى اللعبة، ويتضمن المشروع الذى يضم ما يقرب من 5 آلاف لاعب ولاعبة فى أربع مراحل.