شكرا لقرائتكم بيراميدز يرفض كافة العروض المقدمة لنجوم الفريق في الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو نادى بيراميدز كافة العروض التي قدمت لنجوم الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث تمسكوا بالقوام الأساسي للفريق، نظرًا لرغبة المسئولون في المنافسة بقولة على بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والوصول إلى أبعد نقطة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي رفض مسئولو بيراميدز التفريط في أى من نجوم الفريق نظرًا لاكتمال القائمة، وعدم وجود مكان للاستبدال وفقًا للوائح المسابقة، الأمر الذى يجبر بيراميدز على عدم التعاقد مع صفقات جديدة فى الميركاتو الشتوي الحالي، والاحتفاظ على القوام الأساسى، خاصة وإنه فى حالة الاستغناء عن أى من لاعبي الفريق فلن يستطيع الفريق قيد لاعب جديد.

وفتح مسئولو نادى بيراميدز خط مفاوضات مع عبد الله السعيد، قائد الفريق الكروي الأول، لتجديد تعاقده فى الفترة الحالية، وتحصينه من العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة، وأبرزها من نادى الزمالك، خاصة أن اللاعب يعد أحد أهم الركائز الأساسية بصفوف الفريق، وعرض المسئولون على السعيد تجديد عقده الذى سينتهى بنهاية الموسم الجاري، مقابل رفع قيمته لأعلى راتب وجعله أكبر عقود الفريق من الناحية المادية، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب مصيره سواء بالتجديد لبيراميدز أو الرحيل بنهاية مدة عقده.

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وكان مسؤولو نادى الزمالك دخلوا في مفاوضات مع عبد الله السعيد لتخفيض متطلباته المالية للتوقيع على عقود انضمامه إلى الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، مقابل حصوله على 12 مليون جنيه هذا الموسم بدلا من 15 مليونا.

وطلب عبد الله السعيد الحصول على 15 مليون جنيه مقابل التوقيع للزمالك، إلا أن مسؤولي النادي الأبيض أكدوا للسعيد أنه سيحصل على جزء كبير من مقابل عقده هذا الموسم بشكل فورى عند التوقيع لقلعة ميت عقبة، لذا طالبته إدارة الزمالك بتخفيض متطلباته المالية، بعدما توصل مسؤولو الأبيض إلى اتفاق مبدئي مع عبد الله السعيد حول ضمه بعدما واصل تألقه هذا الموسم مع فريقه، حيث أحرز 9 أهداف في مسابقة الدوري يتصدر بها ترتيب هدافي المسابقة للموسم الجاري.