رياضة | 5 مباريات نارية تنتظر تشيلسي في شهر يناير.. أبرزها ضد آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مباريات نارية تنتظر تشيلسي في شهر يناير.. أبرزها ضد آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيشهد شهر يناير المقبل من العام الجديد، مباريات قوية من العيار الثقيل لفريق تشيلسي.

وسيخوض تشيلسي، بقيادة مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد، خمس مواجهات خلال يناير.

حيث يخوض تشيلسي غمار الجولات 21 و22 و23 و24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة الدور الثالث في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وسيواصل لامبارد مساعيه للبقاء ضمن رباعي المقدمة في البريمييرليج، والتأهل للدور الرابع (دور الـ 32) من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، من 20 مباراة.

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ويقدم لكم الخليج 365 الرياضي، الجدول الكامل بالمواعيد، لمباريات البلوز في يناير القادم.

1- الدوري الإنجليزي: يوم 1 يناير أمام برايتون - ملعب أميركان إكسبريس - الساعة الثانية والنصف ظهراً.

2- كأس الإتحاد الإنجليزي الدور الثالث: يوم 5 يناير أمام نوتنجهام فوريست - ملعب ستامفورد بريدج - الساعة الرابعة عصراً.

3- الدوري الإنجليزي: يوم 11 يناير أمام بيرنلي - ملعب ستامفورد بريدج الساعة الخامسة مساء.

4- الدوري الإنجليزي: يوم 18 يناير أمام نيوكاسل يونايتد - ملعب سان جيمس بارك - الساعة السابعة والنصف مساء.

5- الدوري الإنجليزي: يوم 21 يناير أمام أرسنال - ملعب ستامفورد بريدج - الساعة العاشرة والربع مساء.