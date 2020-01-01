رياضة | مان سيتي ضد إيفرتون.. جورديولا يحذر لاعبيه من أنشلوتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مان سيتي ضد إيفرتون.. جورديولا يحذر لاعبيه من أنشلوتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم الأربعاء نادي مان سيتي ضد إيفرتون ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بتعلق المعلق المصري الشهير علي محمد علي.

تعرف علي ما قاله بيب جورديولا قبل مواجهة مان سيتي ضد إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز :

قال بيب:" ‏إيفرتون هو إيفرتون احد اكبر الاندية التاريخية في انجلترا مع العديد من اللاعبين المذهلين مع مدرب جديد بجودة مذهلة مثل كارلو انشلوتي جعلهم يعملون وحصلوا على نتائج جيدة في آخر لقائين ، لذا لن يكون الامر سهل بالنسبة انشلوتي قاد بعض أعظم الفرق في أوروبا ، وعندما ذلك يحصل فالسبب لانه مدرب مذهل.الامر مذهل بالنسبة للكرة الإنجليزية بأنه قد عاد.انا متأكد بأنه سينجح".

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وأضاف جورديولا قبل مباراة مان سيتي ضد إيفرتون:" ‏انا ارغب في أن يتواجد جميع اللاعبين جاهزين ومستعدين للاختيار ، لا احب ان ارى اي لاعب مصاب ، ونعم جون ستونز ودافيد سيلفا قد عادا لكن ‏لا يزال لابورت وساني مصابين ، البقية سعداء لابورت الان بدأ يتحسن وبدأ بالتدريبات الفردية لوحده ، هو بالفعل على الميدان.انا لا اعلم كم سيستغرق حتى عودته.ولمن ربما اسبوع او عشرة ايام وسيستطيع العودة للتدرب معنا ".

يذكر أن نادي مانسشتر سيتي قد حقق فوزا في الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر كما حقق نادي إيفرتون فوزا خارج ارضه علي حساب نظيره نادي نيوكاسل بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب نيوكاسل الدولي.

ويدخل نادي مانسشتر سيتي المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يحتل نادي إيفرتون المركز العاشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.