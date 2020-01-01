رياضة | عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب غت رغبته في ضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في قائمة الفراعنة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وصرح غريب خلال لقاء عبر فضائية "أون سبورت": "محمد صلاح أول اختيار لنا في بطولة أولمبياد طوكيو وهو صاحب القرار فيه".

وأكمل غريب : "لأن صلاح عنده نظام ولا بد من موافقه ناديه على الانضمام، لأن موعد البطولة هو موعد بداية الدوري الإنجليزي".

Advertisements

وأنهي المدير الفني للفراعنة الأولمبية حديثه: "هذه مشكلة ويجب أن يكون هناك تنسيق بيننا وبين ليفربول".

ومن المقرر أن تنطيق أولمبياد طوكيو في شهر يوليو المقبل وستنتهي في أغسطس الذي يليه.

يذكر أنه حدث جدل واسع حول الثلاثي الذي سيتم اختياره من اللاعبين الكبار، في أولمبياد طوكيو، عقب تتويج منتخب مصر الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.