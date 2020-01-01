رياضة | موعد مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصريwatch live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصريwatch live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد السلام اليوم الأول من يناير مباراة قوية تجمع بين النادى الاهلى ونادى مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة ال 11 من بطولة الدوري المصري، فى لقاء قوي يسعي فيه الاهلي للفوز التاسع على التوالى ببطولة الدوري بينما يسعي مصر المقاصة تحت قيادة احمد حسام ميدو لتحسين ترتيبهم بجدول الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

ويستضيف ملعب السلام مباراة الأهلى ببطولة الدوري المصري أمام فريق مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة

يحل فريق الأهلي ضيف ثقيل على مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD

ويحتل الأهلى المركز الأول برصيد 24 نقطة من الفوز فى كل المباريات التى خاضها الفريق تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينى فايلر بينما مصر المقاصة يعانى تحت قيادة المدير الفنى أحمد حسام ميدو برصيد 9 نقاط فى المركز 14.